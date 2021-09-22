Güvenoyu geri çekilmişti: Türkiye ile Libya arasında görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü. Görüşmede Libya Milli Birlik Hükümeti'ne desteğin devam edeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüşmüştür.

Sayın bakanımız görüşmede Libya Temsilciler Meclisi'nin 21 Eylül 2021 tarihli oturumunda Milli Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alınan karara karşı Milli Birlik Hükümeti'ne ülkemizin desteğini yinelemiştir."