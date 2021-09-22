Dışişleri'nden Libya açıklaması: 'Geçiş sürecine katkı sağlamaz'

Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, Trablus'taki geçici hükümete verdiği güvenoyunu dün yapılan oylamayla geri çekti.

Meclis, 113 üyeden 89 üyenin oyuyla Abdülhamid Dibeybe'nin geçici başbakanlığındaki Milli Birlik Hükümeti'ne verdiği güvenoyunu geri çekme kararı aldı. Libya'da geçici hükümetin 3 ay sonra seçime gitmesi öngörülüyordu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı bugün konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak kararın "Libya’nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı"nı savundu. Bakanlık Milli Birlik Hükümeti’nin seçimlere kadar açık "tam yetkiyle" işbaşında kalmasının önemli olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Libya Temsilciler Meclisi’nin 21 Eylül 2021 tarihinde Tobruk’ta düzenlenen oturumunda, Milli Birlik Hükümeti’ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alındığı bildirilen kararın, Libya’nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıktır.

Seçimlerin öngörüldüğü tarihte düzenlenebilmesi, geçiş sürecinin iyi yönetilebilmesi ve ülkedeki sükunet ortamının korunabilmesi için, Milli Birlik Hükümeti’nin, Yol Haritası’nda da öngörüldüğü gibi, seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalması önemlidir.

Mevcut kritik aşamada, Libya’daki tüm tarafların kişisel çıkar mücadelelerini ve kısır meşruiyet tartışmalarını bir kenara bırakıp, sorumluluk bilinciyle Libya’nın önceliklerine odaklanmalarında fayda bulunmaktadır.

BM kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdürecektir."