Dışişleri'nden Libya açıklaması: Eğitmenlerimiz paralı askerlerle aynı kefeye konulamaz

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, 23 Haziran'da Berlin'de düzenlenen Libya Konferansına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktaki bilgilendirme toplantısında konuşan Bilgiç, "NATO’nun Kabil’deki temsilciliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi yaklaşımı var. Havalimanı güvenliği çok önemli. Bazı büyükelçiliklerin kapandığına dair haberler alıyoruz. Bu sorumluluğu devam ettirmek istiyoruz. Ancak adil bir külfet paylaşımı istiyoruz. ABD’den bir heyet Milli Savunma Bakanlığı ile temas içinde. Konuyu Afgan halkıyla da istişare ediyoruz" dedi.

Bilgiç, ABD ile S-400 görüşmelerinin sürdüğünü söyleyerek, "Başkan Biden ile görüşmede bu konu da gündeme geldi. Daha önce ABD sistemi almak istedik ama alamadık. Temsilci geldiğinde bu konu açılmadı. Bizim bu konuya ilişkin görüşlerimiz ABD’ye iletilmiş durumda" diye konuştu.

'ABD ile işbirliği mekanizmaları önümüzdeki dönemde hayata geçecek'

Bilgiç, “Erdoğan ile Biden görüşmesinde ikili diyalog mekanizması oluşturuldu mu?” sorusuna ise "Biden ile görüşmede bu yönde irade ortaya konuldu. Önümüzdeki dönemde işbirliği mekanizmaları hayata geçirilecek. Sayın bakanımız da muhatabıyla irtibatını sürdürüyor" yanıtını verdi.

Dışişleri Sözcüsü Türkiye'nin Atina Mutabakatına bağlı olduğunu söyleyerek "Ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz de beklenmemelidir" dedi.

Libya'daki 'eğitmen ve danışmanlar'

Bilgiç ayrıca, "Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık" diye ekledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de önceki gün ikincisi yapılan Libya konferansının sonuç bildirgesi yayımlanmış, bildirgede yer alan "Tüm yabancı güçler ve paralı askerler gecikmeksizin Libya'dan çekilmelidir" maddesine Türkiye'nin şerh düştüğü belirtilmişti.