Libya konferansının sonuç bildirgesine Türkiye'den şerh

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün ikincisi yapılan Libya konferansının sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede yer alan "Tüm yabancı güçler ve paralı askerler gecikmeksizin Libya'dan çekilmelidir" maddesine Türkiye'nin şerh düştüğü belirtildi.

Türkiye, Libya'daki askeri varlığının 27 Kasım 2019'da dönemin Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı'na dayandığını belirterek yabancı askerlerin geri çekilmesi çağrılarının kendisini bağlamadığını ileri sürüyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın daveti üzerine gerçekleşen konferansa, Libya'dan Başbakan Abdülhamid Dibeybe ve Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un yanı sıra Türkiye, ABD, Rusya, İsviçre, Tunus, Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İngiltere, Hollanda, Cezayir, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği'nden dışişleri bakanları ve üst düzey temsilciler düzeyinde katılım oldu.

Seçimler ve yabancı askerlerin çekilmesi

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği İkinci Berlin Konferansı'nın ana gündem maddelerini Libya'da 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen seçimler ile ülkedeki yabancı askerlerin çekilmesi konuları oluşturdu.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş konferanstan sonra yaptığı açıklamada, “Umarım önümüzdeki günlerde her iki taraftaki paralı askerler geri çekilecektir” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Libya'da güvenlik güçlerinin eğitimi için bulunan askerler gibi "düzenli güçler" ile paralı askerlerin aynı kefeye koyulamayacağı konusunun tartışıldığını belirterek "Bu konu bugün bizi yoğun bir şekilde meşgul etti" dedi. Libya'daki yabancı güçlerin geri çekilmesinin kademeli olacağını söyleyen Maas Türkiye ile Rusya arasında bu konuda bir anlayış sağlandığına inandığını kaydetti.

Konferansın sonuç bildirgesinde, katılımcıların, 19 Ocak 2020'de ilki düzenlenen Berlin Konferansı'nda verilen taahhütleri yineledikleri belirtildi. Bildirgede, 24 Aralık 2021 için belirlenen Ulusal Başkanlık ve Parlamento seçimleri için gerekli anayasal ve hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtildi.

Sonuç bildirgesinde "Tüm yabancı güçler ve paralı askerler gecikmeksizin Libya'dan çekilmelidir" maddesi de yer aldı. Ancak maddeye Türkiye'nin şerh koyduğu belirtildi. Türkiye'nin bildirgenin bu maddesinde yalnızca "paralı askerler" ifadesinin geçmesi için çaba gösterdiği ve "gecikmeksizin" ifadesine de karşı çıktığı öğrenildi.