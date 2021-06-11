NATO zirvesi öncesi Libya'ya üst düzey ziyaret: Soylu da heyette

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi öncesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyetin Libya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlık edeceği belirtilen heyette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer alacağı açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Akar bugün İtalya'nın Sicilya Adası'na İngiltere ve İtalya savunma bakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından Libya'ya gitmişti.

AA'nın haberine göre günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.