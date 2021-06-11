Akar Sicilya'da İngiltere ve İtalya savunma bakanlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün İstanbul'da NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığının resmi açılışını yaptıktan sonra İtalya'ya gitti.

Bakan Akar Sicilya Adası'nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

Adanın Augusta Limanı'nda demirli HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde gerçekleşen görüşmede, "ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu" bildirildi.

Görüşmelerinin "yapıcı ve olumlu geçtiğini" belirten Akar "Görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum" dedi.

Görüşmelerin ardından Akar Libya'ya gitti.