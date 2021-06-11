Hulusi Akar 4 cümlede 8 defa NATO diyerek mesajını verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel bakanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 14 Haziran'da yapacağı yüzyüze görüşme öncesinde iktidardan ABD'ye mesajlar verilmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) onayı ile tamamlanarak ''Uluslararası Askeri Kuruluş'' statüsüne ulaşan Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Komutanlığının (DGMM/NATO MARSEC COE) resmi açılış törenine katıldı.

Beşiktaş'ta bulunan Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen törene Bakan Akar'ın yanı sıra TSK komuta kademesi ve asker yetkililer katıldı.

Akar konuşmasında özellikle Batı basınında Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin sorgulandığı bir dönemde Türkiye'nin NATO'ya bağlılığını vurguladığı şu cümleleri kullandı:

"Türkiye olarak inancımız odur ki NATO, varoluş gerekçesini korumakta ve NATO'nun önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle ittifak daha da güçlendirilmeli ve NATO'nun gerçek bir müttefiklik ruhu içinde çalışması sağlanmalıdır. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, ittifakın yükünü ve tüm değerlerini paylaşarak NATO'yu kendi güvenliğinin merkezine koymakta ve aynı zamanda NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer almaktadır. Yine NATO'ya kuvvet katkısında birinci, komuta yapısı dahil, NATO misyon, harekat ve karargahlarına yaklaşık 3 bin personel ile iştirak ederek sıralamada ilk beş ülke arasındadır. "

Akar dün akşam ABD'li mevkidaşı ABD Savunma Bakanı Llyod James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek S400 krizi konusunda da şöyle konuştu:

"Görüşmelerde açık ve şeffaf davranıyoruz. Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün. Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile işbirliği, F-35'lerden, S-400'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır. Bunu, NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg de açıkça ifade etmiştir. Sonuç olarak Türkiye'nin içinde olduğu NATO, daha anlamlı ve daha güçlüdür ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir"