LGS'de birinci nakil sonuçları açıklandı. MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini anımsattı.

Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti." dedi.

İkinci nakil başvuruları ne zaman sona erecek?

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.