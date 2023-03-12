LGS tarihi belli oldu

Seçim tarihinin ilan edilmesinin ardından sınav tarihleri de netleşmeye başladı. 2023 LGS sınavı tarihi belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran’da gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. #LGS2023 pic.twitter.com/3PaAVahTdq— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 12, 2023