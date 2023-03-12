LGS tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber Merkezi

Seçim tarihinin ilan edilmesinin ardından sınav tarihleri de netleşmeye başladı. 2023 LGS sınavı tarihi belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran’da gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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