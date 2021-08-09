LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandı.
Tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildi.
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Haber Merkezi
Dış Haberler
Patronların Ensesindeyiz
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan - Marmaris
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.
Haber Merkezi
LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandı.
Tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildi.