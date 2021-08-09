LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi

LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandı.

Tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildi. 

Haber

LGS'de birinci nakil sonuçları açıklandı