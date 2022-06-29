Lezita işçilerinin mücadelesi sürüyor: 'Zafer direnen emekçinin olacak!'

Öz Gıda İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan 39 işçinin İzmir Kemalpaşa’daki Abalıoğlu Lezita fabrikası önündeki direnişi 43. gününde devam ediyor.

Fabrika önündeki direniş sürerken mücadele İstanbul'a da taşındı. Lezita'nın "iş ortaklarına" çağrıda bulunulan basın açıklamaları gerçekleştirildi. Dün Kadıköy'de McDonald's, KFC, ve CareefourSA önünde, bugün de Sancaktepe'de bulunan BİM Genel Müdürlüğü önünde Öz Gıda İş Sendikası Örgütlenme Dairesi tarafından gerçekleştirilen basın açıklamalarında, şirketin Lezita'nın işlediği suçlara ortak olmama çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca çağrıya sessiz kalmaları durumunda bu açıklamaların 81 ilde yapılacağı belirtildi. Sendikanın açıklamasında "İşçilerin ve sendikanın gücünü sınamaya kalkmayın! Buradan ilan ediyoruz: Eğer Lezita işvereni bu tavrından vaz geçmezse, Lezita direnişi büyüyecek, tüm ülkeye yayılacak ve işçi düşmanı Lezita tüm boyutlarıyla topluma ifşa edilecek. Mücadele eden işçiler kazanacaktır, zafer direnen emekçinin olacaktır!" ifadeleri kullanıldı.