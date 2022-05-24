Lezita'da işçiler eylem yapmıştı: 16 kişi daha işten çıkarıldı

İzmir Kemalpaşa’da faaliyet yürüten Abalıoğlu Lezita’da geçtiğimiz Ağustos ayında Öz Gıda İş Sendikası'na üye olmaları nedeniyle işçiler işten atılmıştı.

Geçtiğimiz hafta işten atmaların devam etmesi üzerine işçiler tazminatsız işten çıkarmalara tepki göstererek fabrika önünde eylem yapmış ve iş bıraktı.

Eylemin ardından 16 işçi daha işten çıkarıldı. Böylelikle fabrikada Ağustos ayının başından beri toplam 40'a yakın işçi çıkarılmış oldu.

Çıkarılan işçiler çalışma arkadaşlarıyla birlikte fabrika önünde eyleme geçti.