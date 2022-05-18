Lezita'da işçi kıyımı sürüyor: İşçiler iş bıraktı, direnişe geçti

İzmir Kemalpaşa’da faaliyet yürüten Abalıoğlu Lezita’da geçtiğimiz Ağustos ayında Öz Gıda İş sendikasına üye olmaları nedeniyle işçiler işten atılmıştı.
İşçiler sendikalı olmaları nedeniyle çeşitli bahanelerle işten çıkarılmaya devam ediliyor. Kuralsız fazla mesai uygulamalarına tepkilerini dile getiren işçilerden ikisi dün akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından telefonla aranarak işten çıkarıldı.
Tazminatsız işten çıkarmalara işçiler tepki göstererek bu sabah fabrika önünde eylem yaparak iş bıraktı.
İşçilerin talepleri arasında çıkarılan tüm işçiler geri alınması, bugünden itibaren eylem yapanlar dahil kimsenin işten çıkarılmaması, sendikanın yetki tespitine itirazın derhal geri çekilerek, sendikayla masaya oturulması yer alıyor.
Fabrikaya jandarma çağrıldı
Öte yandan işçilerin iş bırakması üzerine patron fabrikaya jandarma çağırdı.
Jandarma işçileri müdahaleyle tehdit ederken, işçilerin direnişiyse sürüyor.
Kapıyı kilitlediler
İçerde üretimde bulunan işçiler de dışarıda eylemdeki arkadaşlarına katılmak için kapılara yüklendi. Bunun üzerine yönetim kapıyı kilitledi.