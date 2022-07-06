Lezita işçilerinin direnişi 50. gününde

İzmir Kemalpaşa'da bulunan Abalıoğlu Lezita fabrikasında işten çıkarılan işçilerin mücadelesi 50. gününe girerken 39 işçinin Öz Gıda İş Sendikası'yla fabrika önündeki bekleyişi de sürüyor. Lezita işçilerine destek amacıyla geçen hafta İstanbul’a taşınan direniş eylemleri bugün Beşiktaş'ta firmayla iş ortaklığı bulunan McDonald's önünde devam etti.

Yapılan açıklamada İzmir’de faaliyet gösteren Lezita fabrikasının işçi ve emek düşmanı tutumunu devam ettirdiğine dikkat çekilerek, "Lezita’nın ürünlerini alan ve satan tüm işletmelere açık çağrıda bulunuyoruz. İşçilere yönelik yıldırma amaçlı ve onur kırıcı girişimlerini durdurması için tedarikçiniz Lezita’ya baskı yapın. Lezita’nın hukuk dışı uygulamalarını görmezden gelmek, bu zulme ortak olmak demektir" ifadeleri kullanıldı.

Öz Gıda İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün, "21. Yüzyılda, en temel insan hakkı olan sendikalı çalışma hakkını hiçe sayan firmalarla ticaret yapılması ilişki geliştirilmesi kabul edilemez. Bu aşamadan sonra adı geçen zincir markaların, Lezita’nın hukuksuzlukları konusunda habersizmiş gibi davranmaları mümkün olmayacaktır. Açıkça haykırıyoruz ki; Öz Gıda İş olarak işçi ve emek düşmanı her eylem ve söylemin karşısında dimdik duracağız" dedi.