Lezita direnişi 21. gününde: 'Zafer direnen emekçinin olacak!'

İzmir'de Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş.'de geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana Öz Gıda İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan 40 işçinin direnişi 21. gününde devam ediyor.

Direnişi fabrika önünde sürdüren işçiler, mücadelelerinde kararlı olduklarını, sonuna kadar gideceklerini söylüyor. Geçtiğimiz hafta fabrikanın içinden gelen sağlık koşullarına elverişsiz görüntülerle de gündeme gelen şirketin önünde direnişlerini sürdüren işçiler, fabrika yönetiminin tavrı değişmezse A101, BİM, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA ve Lezita ürünlerinin satıldığı her yerde tepkilerini çoğaltacaklarını ifade ediyor.

MCP Manisa Seramik işçilerinden dayanışma ziyareti

Direnişçi işçilerle dayanışma duygularını ileten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, işçilerin şikayetlerini ve taleplerini dinledi. Akın, işçilerin taleplerini şirket yönetimine ileteceğini söyledi. Akın, fabrika yönetimiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.

DİSK Emekli-Sen üyeleri ve Kristal-İş'e üye oldukları için işten çıkartılan MCP Manisa Seramik işçileri de direniş alanını ziyaret ederek işçilere dayanışma duygularını iletti. Direnişin sonuna kadar işten çıkartılan emekçilerin yanında olacaklarını ifade etti.

MCP Manisa Seramik önünde yarın saat 12.00'de yapılacak basın açıklamasına davette bulunan Kristal-İş'e üye işçilere, direnen Lezita işçileri destek vereceklerini söyledi.

'Ya atılan tüm işçiler geri alınacak ya da mücadele 81 ile yayılacak'

Öz Gıda İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün ise "Direnişimizin 21. gününde arkadaşlarımızın morali de kararlılığı da yerinde. Gelen destekler de büyüyor, tüm halkımıza, emek dostlarına, sendika ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz" dedi. Şengün şöyle konuştu:

"Bugün Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın direnişimizi ziyaret etti, işveren temsilcileriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. İşveren vekilleri Belediye Başkanı'na dahi gerçek dışı beyanlar vermekten çekinmiyor. Karşımızda böyle aymaz kişiler var.

Eğer söylediklerinde samimilerse hemen çıkartılan tüm işçileri geri alacaklar. Yoksa kimseye masal anlatmasınlar, boş konuşma devri bitti. Yönetimin bu şımarık tavrından bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Biz bu fabrikalara gözümüz gibi bakarız, çıkartın şımarık çocukları aradan. Kendi çıkarları için 3000 işçiye savaş açan bu yönetim devrilip gidecek. Bu iş bu kadar basit! Perşembe gününe kadar mühlet verdik fabrikaya, ya atılan tüm işçiler geri alınacak ya da 81 ile yayılacak, oradaki marketlerin, mağazaların, önünde de taşınacak bu mücadele. Hep beraber göreceğiz bunu."