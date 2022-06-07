Lezita direnişi 21. gününde: 'Zafer direnen emekçinin olacak!'

İzmir'de Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş.'de geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana Öz Gıda İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan 40 işçinin direnişi 21. gününde devam ediyor.
Direnişi fabrika önünde sürdüren işçiler, mücadelelerinde kararlı olduklarını, sonuna kadar gideceklerini söylüyor. Geçtiğimiz hafta fabrikanın içinden gelen sağlık koşullarına elverişsiz görüntülerle de gündeme gelen şirketin önünde direnişlerini sürdüren işçiler, fabrika yönetiminin tavrı değişmezse A101, BİM, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA ve Lezita ürünlerinin satıldığı her yerde tepkilerini çoğaltacaklarını ifade ediyor.
MCP Manisa Seramik işçilerinden dayanışma ziyareti
Direnişçi işçilerle dayanışma duygularını ileten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, işçilerin şikayetlerini ve taleplerini dinledi. Akın, işçilerin taleplerini şirket yönetimine ileteceğini söyledi. Akın, fabrika yönetimiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.
DİSK Emekli-Sen üyeleri ve Kristal-İş'e üye oldukları için işten çıkartılan MCP Manisa Seramik işçileri de direniş alanını ziyaret ederek işçilere dayanışma duygularını iletti. Direnişin sonuna kadar işten çıkartılan emekçilerin yanında olacaklarını ifade etti.
MCP Manisa Seramik önünde yarın saat 12.00'de yapılacak basın açıklamasına davette bulunan Kristal-İş'e üye işçilere, direnen Lezita işçileri destek vereceklerini söyledi.
'Ya atılan tüm işçiler geri alınacak ya da mücadele 81 ile yayılacak'
Öz Gıda İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün ise "Direnişimizin 21. gününde arkadaşlarımızın morali de kararlılığı da yerinde. Gelen destekler de büyüyor, tüm halkımıza, emek dostlarına, sendika ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz" dedi. Şengün şöyle konuştu: