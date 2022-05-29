İşten çıkartılan Lezita işçilerinden boykot çağrısı

Abalıoğlu Lezita’da, ağustos ayının başından beri toplam 40'a yakın işçi Öz Gıda İş Sendikası'na üye olmaları nedeniyle işten çıkarılmıştı.

Hakları gasp edildiği için sendikalı olduklarını, işe geri alınana kadar mücadeleye devam edeceklerini açıklayan işçiler, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki farklı lokasyonlarda Lezita ürünlerini boykot etme çağırısında bulunmak için bir araya geldi. İşçiler, boykot çağrısının ardından Lezita'ya işçi bulmada destek olan Turgutlu Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Konuya dair açıklamada bulunan Öz Gıda İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün, şöyle dedi:

"Anayasal hakkını kullanıp sendikaya üye oldukları için işçileri işinden eden Lezita'yı halkımıza ve ürünlerinin satıldığı marketlere şikayet ettik, boykot çağrısında bulunduk. Turgutlu Belediyesi de dahil olmak üzere bazı belediyeler işçi düşmanı Lezita'ya işçi bulma kurumu gibi çalışıyor. Sendikalı işçileri işveren işten çıkartıyor, yerine alınacak işçiler için belediyeler işverene destek sunuyor. Burada belediyelerin halkın yanında olması, öz evlatlarına sahip çıkması, işçilerin yanında olması gerektiğine inanıyoruz. Çeşitli kanallarla daha önce Turgutlu Belediyesi'ne çağrılar yaptık ama nafile. Bugün çıkarılan işçilerle bizzat gittik. Çalışanlarımızın çoğu Turgutlu'da yaşıyor bu yüzden buradan başladık. Eğer bu vurdumduymazlık devam ederse yarın başka belediyeler önüne de gideceğiz."