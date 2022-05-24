Lezita'da işten çıkarılan işçiler anlatıyor: Haklarımız gasp edildi, şikayetçiyiz

İzmir Kemalpaşa’da faaliyet yürüten Abalıoğlu Lezita’da hak gaspı ve işten atmalar sürüyor. Ağustos ayının başından beri toplam 40'a yakın işçi Öz Gıda İş Sendikası'na üye olmaları nedeniyle işten çıkarılmıştı.

Bugün işçiler tekrar fabrika önünde eylem yaptı. İşçilerin eylemi sonrası fabrikaya jandarma çağrıldı. Jandarma işçileri "sert müdahaleyle" tehdit edip dağılmalarını istese de, işçilerin eylemine devam etti.

Fabrika önündeki teller kapatıldı, yeni turnikeler getirildi

Fabrika önünde eylem yapan işçilerin çalışma arkadaşlarıyla bağlantısını kesip servisleri içeriye almak için bahçeye bir turnike daha kuruldu. Ayrıca ödemeleri geciktiren yönetim içeri gözükmesin diye fabrikanın tellerini apar topar yapay çimlerle kapattı.

Direnişe geçen işçiler hakları için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. İşten atılan işçilerden biri, "Sendikal faaliyette bulunduğumuz için bir araya gelerek işten çıkarıldık. Sendikalı olmamızın nedeni maaşlarımızın düzgün yatırılmaması, zorunlu mesaiye bırakılmamız, mesai paralarının verilmemesiydi. Fakat sendikalı arkadaşlarımız mücadele edince işten çıkarıldı. Onları savunduğumuz için bizleri de işten çıkardılar. Ve eylem yapınca da jandarmanın biber gazı, sert müdahale tehditlerine maruz kaldık. Ama işe alınana kadar eylemlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

'Sesimiz duyulmasın diye müziğin sesini sonuna kadar açtılar'

Bir başka işçi de "Hakkımı aramak için sendikalı oldum. İçeride adam kayırma, haksızlık gibi bir sürü sorun var. Sonra hakkımızı arayınca işten çıkarıldık. Şimdi kapının önündeyiz. Gödüğünüz gibi arkadaşlar sesimiz duyulmasın diye müziğin sesini sonuna kadar açtılar. İşverenlerden şikayetçiyiz. Jandarmaysa sadece bize engel oluyor" dedi.