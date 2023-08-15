'Leyla'nın Kardeşleri' filminin yönetmenine 6 ay hapis ve zorunlu 'eğitim' cezası

İran'da "Leyla'nın Kardeşleri" filminin senarist ve yönetmeni Said Rustayi, 6 ay hapse mahkum edildi.

Etemadonline haber sitesine göre Rustayi, "Leyla'nın Kardeşleri" filmi nedeniyle Tahran Devrim Mahkemesi tarafından 6 ay hapse çarptırıldı.

Kararın gerekçesinin ayrıntılarına yer verilmezken, Rustayi'nin "6 ayın yirmide birini yatacağı ve 5 yıl şartlı tahliye kapsamında film çalışmalarında bulunamayacağı" kaydedildi. Ayrıca, İran devlet kanalına ait üniversitede eğitim programını tamamlamak zorunda kalacak. Kum şehrindeki bu üniversitenin müfredatı, 'ulusal ve etik çıkarları koruyarak film yapımcılığı' üzerine.

Dünyada ilgiyle izlenen filmin İran'da resmi izin almadan Cannes Film Festivaline gönderilmesi ve rejim aleyhine propaganda yapıldığı gerekçesiyle ülkede hedefe konulduğu ifade ediliyor.

"Leyla'nın Kardeşleri", 2022 yılındaki 75. Cannes Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülü'ne layık görülmüştü.

İran yönetimi filmin gösterimini yasaklamıştı. (AA)