Leyen: AB Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından gelen kârı Ukrayna için harcamalı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) savunma politikası konusunda daha çok şey yapması gerektiğini irdelediği konuşmasında “Dondurulmuş Rus varlıklarının beklenmedik gelirini Ukrayna’ya ortak askeri alımlar yapmak için kullanmak konusunda bir tartışmayı başlatma zamanı geldi” sözlerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Leyen, savaş ihtimalinin yakın olmasa bile imkânsız olmadığını belirtirken savaş riskini abartmamak gerekliliğiyle birlikte üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin yeniden yapılanma ve modernleşme olan ihtiyacına yönelik hazırlanılmaya başlanması gerektiğini belirtti ve ekledi: “Ukrayna’yı ve bütün Avrupa’yı yaşaması daha güvenli bir hale getirmek kadar güçlü bir sembol ve bu paranın daha iyi bir kullanımı olamaz.”

Komisyon Başkanı konuşmasında, ekibinin önümüzdeki haftalarda sunacağı yeni bir Avrupa Savunma Sanayi stratejisinin ön gösterimini yaptı ve en büyük önceliğinin ortak tedarik olduğunu söyledi. Sözleri “Avrupa muharebe-kazanan operasyonel kabiliyetin yeni neslini üretmeye çabalamalı” şeklinde devam etti.

NATO hakkında da konuşan Leyen Avrupa’nın savunma kabiliyetini arttırma çabalarının NATO ittifakına olan ihtiyacı azaltmadığını hatta savunma alanında daha egemen bir Avrupa’nın NATO’yu güçlendirmekte hayati olduğunu belirtti.