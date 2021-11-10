Levent Üzümcü ifadeye çağrıldı: 'Anayasamızın bir maddesine atıfta bulunmak suç değildir'

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin (NHKM) sanat alanının iktidar tarafından yok sayılmasına, görmezden gelinmesine ve bu alandaki sorunlara çözüm üretilmemesine karşı yaptığı "sokakları sahneye dönüştürme" çağrısına tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü'den destek gelmişti.

Üzümcü, Kadıköy'deki Kilise Meydanı'nda gerçekleştirdiği performansında Anayasa'nın 64. maddesine dikkat çekerek devletin, sanat faaliyetleri ve sanatçıya karşı olan yükümlülüklerinin altını çizmişti.

Sosyal medya hesabından "Sahne sanatları yoğun bakımda. akmehepe -haliyle- anayasanın 64. maddesini uygulamıyor. Türkiye’nin %60’ını yönetmekle övünenlere çağrımızdır" diyerek performansını paylaşan Üzümcü, söz konusu videoda "Anayasa'nın 64. maddesini açın okuyun, bizim anayasamız" diyor ve Nâzım Hikmet'in şiirini okuyor.

İfade verdi

Sanatçı Levent Üzümcü, söz konusu paylaşımı ve konuşması nedeniyle geçtiğimiz günlerde "halkı kin ve nefrete sevk etmek" nedeniyle ifade vermeye gittiğini duyurdu. Üzümcü, "Bu ifadeyi vermeyi hakkeden o kadar çok şahıs olmasına rağmen; 'adalet' o şahısların kölesi olduğu için ben ifade verdim. Birgün gerçek suçluların ifade verdiğini de göreceğiz" dedi.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NHKM olarak dostumuz Levent Üzümcü'nün yanında olduğumuzu ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

'Anayasa'nın 64. maddesinin uygulanmıyor olmasına dikkat çektim'

soL'a konuşan sanatçı Levent Üzümcü, "Anayasamızın bir maddesine atıfta bulunmak 'halkı kin ve nefrete götürecek' bir şey değildir. Sonuçta bu ülke birileri tarafından yönetiliyor ve yöneten insanların da Anayasa'nın maddelerini uygulamaları gerekiyor" dedi.

"Türkiye'de, halkı her türlü ayrımcılığa tabi tutan, kutuplaştıran insanlar ve üstelik bunu organize bir şekilde yapanlar, hiçbir şekilde adalet tarafından sorgulanmıyor" diyen Üzümcü, adalet mekanizmasının "sudan sebeplerle" meşgul edildiğini de vurguladı.

Levent Üzümcü şunları söyledi:

"Videoda sadece Nâzım'ın 'Memleketimden İnsan Manzaraları' şiirinin giriş bölümünden Galip Usta'yı okuyorum ve insanların Anayasa'nın 64. maddesini açıp okumalarını istiyorum. Paylaşımımda da ülkeyi şu anda yöneten Cumhur İttifakı'nın Anayasa'nın bu maddesini uygulamadığını söylüyorum.

Anayasa'nın 64. maddesinin uygulanmıyor olmasına dikkat çekmek ve bizim anayasamızın bir maddesine atıfta bulunmak 'halkı kin ve nefrete götürecek' bir şey değildir. Sonuçta bu ülke birileri tarafından yönetiliyor ve yöneten insanların da Anayasa'nın maddelerini uygulamaları gerekiyor. Burada kolluk kuvvetlerinin ve adalet mekanizmasının böylesine sudan sebeplerle meşgul ediliyor olduğunu da söyledim ifademde. Gerçek suçluların ellerini kollarını sallayarak Türkiye'de her türlü kanunsuzluğu yaptıklarını ve hiçbir savcı tarafından sorguya alınmadıklarını söyledim. Suçlular için bir cennet haline geldi Türkiye. Bunları da anlattım.

'Halkı her türlü ayrımcılığa tabi tutanlar sorgulanmıyor'

Süreç bu tür durumlarda bundan sonrası için şöyle ilerliyor, savcı ifadenizi alıyor ve genellikle de takipsizlik veriyor. Asıl konu şu zaten, bu durumu yaratan kişi, şikayet eden yapı da buradan bir şey çıkmayacağını biliyor. Sizin kalkıp adliyeye, karakola gitmeniz mesele. Öyle garip bir durum var ki Türkiye'de, halkı her türlü ayrımcılığa tabi tutan, kutuplaştıran insanlar ve üstelik bunu organize bir şekilde yapanlar, hiçbir şekilde adalet tarafından sorgulanmıyor.

'Mafya liderleri bir bir serbest bırakılıyor'

Bu insanların adı konulmamış bir dokunulmazlıkları var. Üye oldukları parti ya da yanında durdukları lider nedeniyle yaptıkları açıklamanın ağırlığı ne olursa olsun takipsizlik veriliyor. Örneğin bir mafya liderinin bir siyasi liderle ilgili yaptığı açıklamalara soruşturma gereği duyulmuyor. Şu anda içeriden mafya liderleri bir bir serbest bırakılıyor. Bu insanların gerçekten suçlu olduğu bilindiği halde üstelik."

'Devlet Tiyatroları sınav açtı, aylardır sonucu açıklanmadı'

Levent Üzümcü, Devlet Tiyatroları yevmiyeli oyuncu alımı sınavına da dikkat çekti. Sınav sonucunun aylardır açıklanmadığını hatırlatan sanatçı, "Bu sınava giren arkadaşlarımızın sosyal medya sayfaları inceleniyor" ifadesini kullandı.

"Bakın Devlet Tiyatroları yevmiyeli oyuncu alımı için sınav açtı. Bu sınav açılalı aylar oldu ancak hâlâ sınavın sonucu açıklanmadı. Çünkü bu sınava giren arkadaşlarımızın sosyal medya sayfaları inceleniyor. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar illegal bir şekilde inceleniyor aylardır. Dünyada sonucu bu kadar geç açıklanan başka bir sınav yoktur herhalde."