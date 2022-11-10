Letonya'da Sovyet Birliği'nden kalma heykelin sökümüne başlandı

Letonya Televizyonu'nun bildirdiğine göre, hafif makineli bir tüfeği elinde tutan Kızıl Ordu askerini temsil eden heykelin etrafı çitlerle çevrildi ve bu sabah söküm işlemleri başlatıldı. Yaklaşık bir aydır gruplar halinde söz konusu heykele gidenler, çiçek ve mum bırakıyordu.

Rezekne Belediye Başkanı Aleksandrs Bartasevics, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu heykelin "Rezekne'yi faşist işgalden kurtaranları" temsil ettiğini hatırlattı.

Söz konusu videoda Rusça konuşmayı tercih eden Bartasevics, heykele tepki gösterilmesini eleştirdi.

Bartasevics, Letonya'da yaşayan Rusların sadece "Rus oldukları" için büyük baskı altında olduklarını belirterek "Bu hepimiz için bir trajedi hem Ukrayna hem de Rusya için bir an önce barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu heykelin sökülmesini "barbarlık" olarak nitelendiren Bartasevics, "Alyosha" olarak bilinen anıtın mezarlığa taşınması için hükümetle uzlaşmaya çalıştığını ancak bu çözümlerin reddedildiğini belirtti. (AA)