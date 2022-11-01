Letonya'da anti-faşist anıtların yıkılmasına karşı protestoya polis saldırdı: 37 gözaltı

Letonya'nın Daugavpils kentinde Belediye Başkanı Andrejs Elksniņš'in talimatlarıyla Sovyet döneminden kalma iki anıtın yıkılması için çalışmalar başlatıldı. Bu adıma tepki gösteren kent sakinleri 31 Ekim Pazartesi gecesi Şan Meydanı ve 18 Kasım Sokağı'nda bulunan anıtların çevresinde toplanmaya başladı.

SSCB'nin Nazi işgalinden kurtulmasına adanan iki anıtın yıkılmasına tepki gösteren yüzlerce Letonya vatandaşı, buldozerleri durdurmak ve anıtlara son bir kez bakmak için sokaklara döküldü. Öte yandan polis anıtların etrafında toplanan insanları çembere aldı.

Polis bir müddet sonra halka saldırırken 37 kişiyi gözaltına aldı.