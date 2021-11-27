LeBron James'e 'uygunsuz hareket'ten dolayı 15 bin dolar para cezası

ABD'nin Ulusal Basketbol Birliği (NBA), Los Angeles Lakers oyuncusu LeBron James'in "uygunsuz bir hareket" nedeniyle 15 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu. Olay, Indiana Pacers'a karşı oynanan maçın dördüncü çeyreğinde, LeBron James'in takımını öne geçirdiği üçlük atışını takiben gerçekleşti.

LeBron James'in üçlük attıktan sonra kasığını tutarak "dans ettiği" görüldü.

5 gün önce de Detroit Pistons'a karşı oynadığı bir maçta Lakers forveti, rakibi Isaiah Stewart'ın yüzüne vurduktan sonra oyundan atılmıştı. Yüzü kanlar içinde kalan Stewart, James'in ona bilerek vurduğunu söylerken Lakers oyuncusu LeBron James suçlamaları reddetti.

NBA ayrıca James'e Detroit Pistons maçı hakkında gazetecilerle konuşurken saygısız bir dil kullandığı için bir uyarıda bulundu.

Basın toplantısı sırasında Stewart'la James arasında arbede meydana gelmişti. Olayın ardından Los Angeles Lakers forveti bir maç uzaklaştırma aldı, Stewart'sa iki maç ceza aldı.