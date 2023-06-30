Lavrov'dan 'Wagner' açıklaması: Rusya daha da güçlenerek çıktı

Çevrimiçi basın toplantısı düzenleyerek Rus ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Wagner grubunun silahlı isyan girişimine dair açıklama yaptı.



Lavrov, bir basın mensubunun isyan girişiminden sonra Rusya'daki durumun istikrarlı olup olmadığını sorması üzerine "Kimseye bir şeyi açıklamakla, güvenceler vermekle yükümlü değiliz. Şeffaf bir şekilde hareket ediyoruz, Devlet Başkanımız bu konudaki görüşlerini söyledi, ülkemizin tüm siyasi güçleri bu konuda konuştu. Eğer Batı'da birilerinin şüpheleri varsa, bu sizin sorununuz" yanıtını verdi.



Lavrov, "Rusya, her türlü çetin sınavdan, ki bu çetin sınavdan daha fazlasıydı, daha sağlam ve daha güçlü bir şekilde çıktı" dedi.