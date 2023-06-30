Fransa polisin öldürdüğü genç için sokakta: Hükümetten OHAL tehdidi

Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki Cezayir asıllı sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından protestolar üçüncü gününde devam ediyor. Gece saatlerinde ülkenin çeşitli kentlerindeki protesto gösterilerinde 875 kişi gözaltına alındı. Eylemlerde bazı araçlar ve binalar ateşe verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AB Liderler Zirvesi'ne katıldığı Brüksel ziyaretini kısa keserek yeni kriz birimi toplantısını yönetmek için ülkesine geri döndü.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, protestolara karşı "ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu" belirtti.

BM: Orantısız güç kullanımı iddiaları soruşturulmalı

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Afrika kökenli gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma açıldığını dikkate aldıklarını vurgulayan Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Shamdasani, barışçıl şekilde toplanmanın önemini vurgulayarak, yetkililerden, polisin gösterilerde şiddet içeren unsurları ele almak için güç kullanımının bazı ilkelere saygı gösterdiğine her zaman emin olmalarını istediklerini belirtti.

Söz konusu ilkelerin meşruluk, gereklilik, ölçülülük, ayrımcılık yapmama, ihtiyatlı olma ve hesap verilebilirlik olduğuna dikkati çeken Shamdasani, "Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar, hızla soruşturulmalıdır" dedi.

Bine yakın gözaltı

Nanterre'de, bu hafta Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenler, 3 gecedir ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıktı.

Fransız basınının İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı bilgiye göre, gece çıkan olaylarda 875 kişi gözaltına alındı.

Nael'in öldürüldüğü Nanterre'de dün, öğleden sonra gencin anısına düzenlenen gösteride, polis ve eylemciler arasında başlayan arbede, gece boyunca devam etti.

İlk 2 gece Paris banliyölerinde yaşanan olaylar, gece başkentin göbeğine kadar sıçradı.

Karakollar öfkenin hedefi oldu

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in 12. bölgesinde eylemciler bir karakola havai fişekle saldırdı.

Paris'in Aubervilliers kentinde de 12 otobüs kundaklandı, Reims kentinde bir karakolu yağmayanlar içerideki polis üniformalarını çaldı.

Fransa'nın kuzeyinde tarihi fabrika kenti Lille'in Wazemmes Mahallesi'ndeki belediye binası kısmen yakıldı, Lille'in banliyösü Roubaix'de çağrı merkezi binası ateşe verildi.

Özel polis timi sahaya indi

Özellikle "terör" ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timi RAID Lille, Roubaix ve Bordo kentinde gece görevlendirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki olaylarla ilgili yerel saatle 13.00'te yeni bir kriz birimini yönetecek.

4 kentte sokağa çıkma yasağı uygulandı

Clamart, Savigny-le-Temple, Compiegne kentlerinin yanı sıra Neuilly-sur-Marne kentinde 3 mahallede de gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Ülkenin en büyük 2. kenti Marsilya'da mağazalar yağmalanırken, jandarmaya bağlı helikopter kent semalarında devriye gezdi.

Öte yandan Nant kentinde bir süpermarket yağmalandı.



