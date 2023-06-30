Fransa'da gösteriler büyüyor: 176 kişi gözaltına alındı, 4 kentte sokağa çıkışlar kısıtlandı

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş ile öldürülen 17 yaşındaki Cezayirli Nael M. isimli için düzenlenen protestolar büyüyor.

Gözaltına alınan polis memuru tutuklanırken, Nael'in öldürüldüğü Nanterre kentindeki gösterilere katılan binlerce kişi polis karşıtı sloganlar attı, gösterinin güzergahı üzerindeki araçları ateşe verdi.

Lille, Strazburg, Marsilya gibi çok sayıda kentte de protestolar düzenlendi.

Bordo ve Lille kentlerindeki olaylara müdahale etmek için özellikle terör ve organize suçlarda görev yapan RAID ismi verilen özel polis timi görevlendirildi.

Fransa genelinde gözaltına alınanların sayısı 176'ya yükseldi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları

Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Daha sonra Neuilly-sur-Marne kentindeki 3 mahallede 3 Temmuz'a kadar 23.00-06.00 saatleri arasında, Savigny-le-Temple kentinde ise 2 Temmuz'a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Öte yandan Compiegne kentinde de 3 Temmuz'a kadar saat 22.00-06.00 saatleri arasında, yanında bir ebeveyn olmayan 16 yaşının altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Eylemler Brüksel'e de sıçradı: 29 kişi gözaltına alındı

17 yaşındaki Nael'in öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de de eylemler düzenlendi.

Göstericilere müdahalede eden polis 29 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 26'sının reşit olmadığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Bir polis memuru, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle araca ateş açmış, 17 yaşındaki Cezayirli Nael M. hayatını kaybetmişti.

Sürücüye ateş açarak öldüren polis 'kasten adam öldürme' gerekçesiyle tutuklanmıştı.