Lavrov'dan Ukraynalı gazeteciye yanıt: Zelenskiy bir talimat verecek o kadar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında Ukraynalı bir gazetecinin tahıl ihracatıyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

Sputnik'in haberine göre Ukraynalı gazeteciden soru kabul edip etmeyeceği sorulan Lavrov "Elbette, biz Ukrayna’da değiliz, Türkiye’deyiz, özgür bir ülkedeyiz" ifadesini kullandı.

Lavrov Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında bekleyen tahıllarla ilgili soruya "Tahılların çıkması için Zelenskiy bir talimat verecek o kadar" diye yanıt verdi.

Çavuşoğlu ile tahıl ürünlerinin sevk edilmesini de görüştüklerini söyleyen Lavrov, basın toplantısındaki açıklamasında şunları kaydetti:

“Batılılar bunu bir facia olarak göstermeye çalışıyor halbuki Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1’dir. Dolayısıyla herhangi bir gıda krizi buradan gelmez. Bunun gıda krizine yol açacağını söyleyemeyiz. Duymak isteyen, anlamak isteyen argümanlarımızı duyar. Türk dostlarımızın çabalarına büyük önem atfetmekteyiz. Türk mevkidaşlarımızın çabaları çok kıymetlidir. Onlar hem tahıl ürünlerinin hem de yabancı gemilerin Ukrayna limanlarından çıkışını tahliyesini sağlamaya çalıştılar bizimle. Ukraynalılar bu gemileri ve insanları orada adeta rehin gibi tutuyorlar. Deniz kuvvetlerimiz, Karadeniz filomuz orada devamlı olarak beşeri koridorlar açıyor. Ukrayna’nın sularından boğazlara kadar açılan koridordan bahsediyoruz. Bu güzergahtan gitmek isteyen tüm gemiler buradan yük taşıyabilir, hareket edebilirler. Ukraynalılar mayınsızlaştırma faaliyetine hazır olduklarını beyan ediyorlar ama birkaç gün önce sayın (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenski, ‘Bize gemilere karşı kullanabileceğimiz silahları verin. Biz oradaki problemleri hallederiz’ dedi. Bu çok net bir açıklama. Ne yapmak istedikleri buradan anlaşılıyor. Ukrayna, mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşmekteyiz.”