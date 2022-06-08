Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu: ABD ve Rusya'dan taahhütleri yerine getirmelerini isteme hakkımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Türkiye'ye çeşitli konularda temasta bulunmak üzere gelen Lavrov ile "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"nde görüştü.

Görüşme sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu gördüklerini söyledi. Çavuşoğlu "Her iki taraf da mutabık kalırsa, biz de kolaylaştırıcı ülke olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Çavuşoğlu Karadeniz'de açılması planlanan "buğday koridoru" için "BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz" dedi.

"Bunun detaylarını görüşmek için İstanbul'da bir görüşme yapabiliriz" diyen Çavuşoğlu "Tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaştırılması konusunda Rusya'nın yaptırımları kaldırma talebini haklı görüyoruz" ifadesini kullandı.

Suriye konusunun da görüşmede gündeme geldiğini belirten Çavuşoğlu bu konuda bazı görüş ayrılıkları olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu "Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin bize yönelik artan bir tehdit var. Suriye'nin sınır bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık" diye konuştu.

Lavrov: Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise görüşmeyi "faydalı bir görüşme" diye niteledi.

Lavrov Türkiye ile Rusya arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması konusunun da gündeme geldiğini söyledi. Lavrov "Türkiye'de Rus Mir kartının geniş bir şekilde kullanılmasını istiyoruz" dedi.

Lavrov "Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konusunu da ele aldık. Batılılar bunu bir facia gibi göstermeye çalışıyor. Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1. Gıda krizi oluşturacak bir durum yok. Mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırız. Gemi trafiği için herhangi bir engel oluşturmuyoruz" diye konuştu.

Suriye meselesini de ele aldıklarını söyleyen Lavrov "Astana Formatı çerçevesinde el ele çalışmaktayız, toplantı temmuz ayında Nur Sultan'da yapılacak" dedi.

'Tahıl koridorunda hangi aşamaya gelindi?'

"Tahıl koridorunda hangi aşamaya gelindi?" sorusu üzerine Lavrov "Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatıyla ilgili Rus tarafı adımları attı, biz her gün tahıl koridorlarını açmaktayız. En önemli problem; Zelenskiy'nin açıklamalarına bir bakın, kategorik bir şekilde mayınsızlaştırma faaliyetlerine karşıydı. Bizim tarafta top onlarda. İstanbul'daki görüşme göstermelik değil, samimi olmalı. Ukrayna'nın mayınları temizlemesi gerekiyor" dedi. Lavrov Zelenskiy'in Putin ile "görüşme için görüşme istediğini ve tutumunu da sürekli değiştirdiğini" söyledi. Lavrov "İstanbul'da söz verdiler, gerekli adımları atacaklardı. Nisan ayının ortasında biz kendi taslağımızı verdik, ancak o zamandan bu yana cevap alamadık. Askeri harekatımızın hedeflerine ulaşacağız" dedi.

Çavuşoğlu ise "Ukrayna ve Rusya'nın tahılda payı toplamın 3'te 1'i" dedi ve "Gıda krizi ciddi bir sorun. Gemilerin Ukrayna'ya silah taşımayacağından emin olunması isteniyor, bunun denetiminin yapılacağı bir mekanizma kurulması isteniyor. Böylelikle güvenlik endişeleri kalkabilir" ifadesini kullandı.

Müzakerelere dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir hava olduğunu söyleyen Çavuşoğlu "Her iki tarafın da Türkiye'ye olan güvenini görüyoruz, biz de objektif tutumuzu sürdürüyoruz. Ben de ateşkesin sağlanacağı bir müzakerenin gerçekleşeceğini inanıyorum" dedi.

Çavuşoğlu "Biz Rusya veya Ukrayna’yı memnun etmek için hareket etmiyoruz. Sonuçta biz dengeli bir politika üstleniyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Hangi ülke ne diyecek diye hareket edecek değiliz" diye konuştu.

Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var

Çavuşoğlu Suriye'ye olası harekata ilişkin bir soru üzerine "Teröristlerin bu bölgeden temizlenmesi konusunda hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var. Bu taahhütleri yerine getirmelerini isteme hakkımız var. Teröristlerin bize yönelik saldırılarına müsamaha göstermemiz de mümkün değil" dedi.

Lavrov ise "Türk dostlarımızın dış güçler tarafından sınırlarında oluşturulan tehditleri dikkate alıyoruz. ABD, gayrimeşru bir şekilde birtakım örgütleri besliyor. Biz buradaki hassasiyetinizi anlıyoruz. Rusya ile ilgili dış aktörler aynı faaliyetlerde bulunuyordu. Dolayısıyla Suriye meselesiyle ilgili iş birliğimize devam edeceğiz" dedi.