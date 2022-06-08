Lavrov'un Türkiye ziyaretine ilişkin ABD'den açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'yi ziyaretine ilişkin ABD'den açıklama geldi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, dün düzenlediği günlük basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine Lavrov'un Türkiye'yi ziyaretini yakından takip edeceklerini ve sonrasında Ankara ile görüşeceklerini söyledi.

Price, Lavrov'un ziyaretine ilişkin soru üzerine "Buradan çok önemli bir şey beklemeli miyiz bilmiyorum. Elbette ki bunu yakından takip edeceğiz ve ziyaret sonrasında Türk müttefiklerimizle konuşacağız. Yine ifade ediyorum, Ukrayna ile dikkatli bir şekilde yakından koordine edilmiş her diplomatik çabayı destekliyoruz" dedi.

Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün yapılacak görüşmesinin gündeminde Ukrayna'daki tarım ürünlerinin ihracatı için Karadeniz'de güvenli koridor açılması yer alacak. Görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlemeyi planladığı operasyonun da gündeme gelmesi bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova geçen hafta yaptığı açıklamada "Ankara'nın Suriye'de halihazırda zor olan durumun tehlikeli bir biçimde kötüleşmesine yol açacak eylemlerden kaçınmasını umuyoruz" demişti.