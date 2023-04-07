Lavrov'dan Suriye ile dörtlü görüşme açıklaması: Uygun tarih belirleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında dün Türkiye'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugünkü görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu Suriye ile görüşmelere ilişkin "Moskova'daki dörtlü görüşmede diyaloğun devam etmesi gerekiyor, istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda var" derken, Lavrov dört taraf için de uygun bir tarih belirlenmeye çalışıldığını söyledi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

- Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldik. Kendilerini Türkiye'ye davet ettik.

- Lavrov ile bugün tahıl koridoru anlaşmasını da görüştük. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz.

- NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında İngiltere ve ABD Dışişleri bakanları ile görüştük. Tahıl anlaşmasının devamı için sorunların ele alınması gerekiyor.

- Lavrov ile bölgesel konuları da ele aldık. Özellikle Suriye'yi değerlendirdik. Moskova'da biliyorsunuz 4'lü bir toplantı gerçekleşti. Gayretleri sebebiyle Sergey ve Rusya Federasyonu'na teşekkür etmek istiyorum.

- Moskova'da her ülke tutumlarını ve görüşlerini dile getirdi. Şeffaf ve açık bir şekilde bunun devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir toplantı ile çözüleceğine inanmıyoruz bu konuda gerçekçiyiz ancak iletişim olması önemli.

- Libya konusunu da ele aldık. Ülkenin bir an önce demokratik seçime hazırlanması gerektiğine inanıyoruz.

- Güney Kafkasya'yı da değerlendirdik. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki süreç, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdik. Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve huzuru için adımların atılması gerekiyor.

- Bugünkü toplantımızda Afganistan'ı da değerlendirdik. Özellikle Taliban'ın kadınlar ve kız çocukları konusunda aldıkları kararları kabul etmemiz mümkün değil.

- İkili ilişkilerimizi de farklı boyutları ile değerlendirme imkanımız oldu. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesi konusunda neler yapabileceğimizi ele aldık.

- Diğer taraftan turizm her zaman işbirliğimizin önemli bir unsuru. Önümüzdeki süreçte de daha fazla turistin gelmesini elbette bekliyoruz.

Lavrov'un konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

- (Kahramanmaraş depremleri) Bizde de Türkiye'deki gibi 'kara gün dostu' tabiri var ve biz de Türk dostlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Türk halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hasar gören altyapının en hızlı şekilde onarılmasını diliyorum.

- Özellikle Suriye meselesine ciddi önem verdik. Rusya'nın aracılığıyla bu ilişkiler normalleşiyor. Mart ayında istihbarat başkanları toplandılar. Moskova'da bakan yardımcıları seviyesinde de bir toplantı yapıldı. Önceki gün de sayın bakanın bahsettiği toplantının öneminden ben de bahsetmek istiyorum.

- İlişkilerimizde lokomotif olan projelerden bahsettik. Özellikle Akkuyu'nun inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir. 27 Nisan'da santralin birinci blokuna nükleer enerji sevk etmiş olacağız. Geçen yılki doğalgaz dağıtım merkezi kararının da ne kadar isabetli olduğunu geçen süreçte çok iyi anladık.

- Filistin-İsrail konusunda BMGK kararlarının uygulanması çağrısı yapıyoruz.

- Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini istiyoruz. Ulaşıma dair her türlü engellerin kaldırılmasını arzu ediyoruz.

Batı'nın hedefi Rusya'dan sonra Çin

- Ukrayna konusunda kolektif batının yapıcı olmayan bir gündemi var. Hedeflerini Rusya'yı sahada yenmek olarak açıkladılar. Bağımsız, egemen politika yürüten ülkelere karşı faaliyetlerde bulunuyorlar. Rusya'yı yendikten sonra sıra Çin'e gelecek. Kendi ulusal çıkarlarını koruyan her ülkeyi sindirmeye çalışıyorlar. ABD çıkarlarına tabii olmalarını istiyorlar.

- Ukrayna ile ilgili görüşmeler sadece Rusya’nın çıkarlarının göz önüne alınması durumunda gerçekleşebilir. Barış görüşmelerine yanaşmadığımız doğru değil, fakat bu görüşmelerin, daha önce sunduğumuz prensiplere dayanması gerekiyor.

- Tahıl anlaşmasının Rus kısmı uygulanmıyor. BM sürekli Batı ülkelerine çağrıda bulunuyor fakat nafile, hiçbir karşılık vermiyorlar. Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasının önünü kesen kısıtlamalar sürüyor, hatta giderek artıyor.

- (Suriye-Türkiye-İran-Rusya dışişleri bakanları görüşmesi) Dışişleri bakanlarının toplantısı için hazırlık devam ediyor. Tarih konusunu da görüşüyoruz. Her dört taraf için uygun tarih belirleyeceğiz.

- (Türkiye'deki seçimlere ilişkin soru üzerine) Beni kimseyle karıştırmadınız değil mi? Sizi Amerika temsilcileriyle basın toplantısına davet ediyorum. Rusya hiçbir zaman kimsenin iç işlerine karışmaz.