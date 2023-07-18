Lavrov'dan Fidan'a: 'Tahıl gemilerine güvenlik garantisi geri çekilmedi'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya'dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi ele alındı.

Lavrov ile Fidan’ın görüşmesinin içeriğine ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayınladı.

Sputnik'in aktardığı açıklamaya göre, Lavrov ve Fidan görüşmeleri sırasında, ‘Kiev ve Batılı destekçilerinin eylemlerine bağlı kalınmadan, gereksinim duyan ülkelere tahıl tedarik edilmesi için tahıl koridoru anlaşmasının yerini alabilecek seçenekleri değerlendirdiler.’

Lavrov görüşme sırasında, ‘paket tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmının yerine getirilmemiş olması; yani Rusya’nın banka ödemelerinin bloke edilmesinin sürdürülmesi, sigortayla ilgili ve lojistik kısıtlamaların kaldırılmaması, Rusya’nın yabancı ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulmuş olması ve kendi ürettiği tarım ürünleri ile gübreyi dünya pazarlarına tedarikinin önünün kesilmesi nedeniyle tahıl anlaşmasının geçerliliğini 18 Temmuz’dan itibaren yitirdiğini’ söyledi.

'Garantiler geri çekilmedi'

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca, yoksul ülkelerin gıda güvenliğiyle ilgili tartışmaların sürdüğü bir dönemde yapılan tahıl anlaşmasının ‘insani yönünü kaybettiğini ve anlaşmanın Kiev tarafından ticarileştirildiğini’ kaydetti.

Lavrov, ‘anlaşmanın geçerliliğinin sona ermesinin, tahıl gemilerinin Karadeniz’in kuzeybatısından geçişi için Rusya’nın vermiş olduğu güvenlik garantisini geri çektiği anlamına geldiğini’ de belirtti.