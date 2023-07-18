Zelenskiy'den Erdoğan ve Guterres'e tahıl anlaşması mektubu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalından Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu. Zelenskiy Tahıl Anlaşması'nın devamı için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

Bu anlaşma kapsamında 45 ülkeye yaklaşık 33 milyon ton tarım ürününün gönderildiğini söyleyen Zelenskiy, "Bunun yüzde 60’ı Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Kenya, Etiyopya, Somali, Sudan başta olmak üzere Afrika ve Asya ülkelerine gitti. Tarım ürünleri ayrıca Çin, Hindistan, Bangladeş, Endonezya, Pakistan, Irak, Lübnan, Yemen'e gönderildi. Sevkiyatlarımız, Yemen ve Somali gibi ülkelerde farklı dine ve etnik kökene sahip insanların hayatının kurtarılmasını sağlıyor ve bu çok önemli. Bu insanlar hayatlarını sürdürme hakkına sahip" şeklinde konuştu.

Afrika, Asya ve Avrupa’nın istikrar hakkına sahip olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Hepimizin güvenliği ve Rusya’nın çılgınlığından korunmayı düşünmemiz gerekiyor. Ukrayna’nın gıda ürünleri, yaklaşık 400 milyon insanın temel güvencesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya’sız da çalışmaya devam edebilir ve etmelidir. Bu anlaşma geçerliliğini koruyor. Geriye kalan tek şey, bu anlaşmanın dikkatlice uygulanmasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Karadeniz Tahıl Girişimi’nin sürdürülmesi veya anlaşmanın üçlü formattaki eş değeri olan konseptte çalışma yönünde teklif içeren mektuplar gönderdim. Ukrayna, BM ve Türkiye, birlikte gıda koridorunun çalışmasını ve gemilerin denetlenmesini sağlayabilir."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu anlaşmaya, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini açıklamıştı. (AA)