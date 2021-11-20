Lavrov'dan Çavuşoğlu'na 'endişeliyiz' telefonu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov'un Ukrayna'nın doğusunda tırmanan gerginlikle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonla görüştüğünü açıkladı. Görüşmede Lavrov'un Çavuşoğlu'na Ukrayna yönetimini "Batılı ortaklarının teşvikiyle ülkenin güneydoğusunda gerilimi tırmandırmakla" suçladığı ve "durumun tehlikeli bir biçimde istikrarsızlaşabileceğini" söylediği belirtildi.

Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre Lavrov, Türkiye'ye de "Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik işbirliğiyle ilgili endişelerini olabildiğince ciddi bir biçimde ele alması" çağrısı yaptı. Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik işbirliğinin Ukrayna'nın "militarizasyonuna" katkı sağladığı belirtildi.

Kiev, Türkiye'den Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava aracı satın almış, ekim ayı başında da kendi topraklarında Türk SİHA'sı üreten bir fabrika kuracağını açıklamıştı.