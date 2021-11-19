Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı'ya 'provokasyon' uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile yaptığı görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Sputnik’te yer alan habere göre Lavrov, "Batı ülkelerinin Ukrayna ordusunu, Donbass’ı güç yoluyla ele geçirme gibi sürekli tehdit konusu yaptığı eylemlere hazır etme hevesinden rahatsız olduklarını ve Kiev’in Kırım'a göz dikmesine kayıtsız kalmayacaklarını" belirtti.

Lavrov, "NATO üyeleri ve daha sık olarak Avrupa Birliği tarafından her gün gördüğümüz büyük provokasyonlara, özellikle de onların Ukrayna’daki militaristlerle işbirliği yapma ve Ukraynalılar için askeri eğitim misyonlarını düzenleme çabalarına gözlerimizi yummayacağız" diyerek Ukrayna’daki askeri söylem ve hazırlıkların da Batı tarafından görmezden gelindiğinin altını çizdi.