Lavrov: Ukrayna'ya F-16 jetleri gönderilmesini Batı'dan yönelmiş bir nükleer tehdit olarak görürüz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lenta.ru gazetesine verdiği mülakatta, “Kiev rejimine F-16 jetleri gönderilmesi oldukça tehlikeli bir gelişme olur. Nükleer güçler olan ABD, İngiltere ve Fransa’yı bu jetlerin nükleer silah taşıyabilme olanağını gözardı edemeyeceğimizi ilettik” dedi.

“Burada verilebilecek hiçbir güvencenin de yardımı olmaz” diye ekleyen Lavrov, Ukrayna’ya F-16 jetlerinin, nükleer silah yüklenmemesi şartıyla gönderilmesinin de Rusya’yı ikna etmeyeceğini belirtmiş oldu.

Sputnik'in aktardığına göre Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çatışmalar sırasında askerlerimiz bu jetlerden her birinin nükleer silah taşıyıp taşımadıklarını anlamaya çalışmakla uğraşmayacaktır. Nitekim sadece bu jetlerin Ukrayna ordusunun cephanesinde bulunduğu gerçeğini dahi Batı tarafından yönelmiş bir nükleer tehdit olarak değerlendiririz.”

‘Rusya ile doğrudan silahlı çatışma riski yaratıyorlar’

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD ile NATO’daki müttefiklerinin, Ukrayna’ya yaptıkları askeri yardımlarla "Rusya ile doğrudan silahlı çatışma riski yarattıklarını" belirtti ve bunun "feci sonuçlar doğurabileceği" uyarısını yaptı.

Lavrov, Rusya’nın ne gibi durumlarda nükleer silahlara başvurabileceğinin ülkenin askeri doktrininde yazdığı hatırlatmasını da yaptı. Askeri doktrinine göre Rusya, kendisine karşı nükleer saldırı gerçekleştirilmesi ya da varoluşuna karşı bir saldırı söz konusu olduğunda nükleer silah cephanesine başvurabilir.

Daha önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukraynalı savaş pilotlarının eğitimlerinin tamamlanması ardından Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya F-16 jetleri tedarik edeceklerini kaydetmişti.