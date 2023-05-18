Lavrov: Tahıl anlaşmasının uzatılması seçimlerle bağlantılı değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın 2 ay daha uzatıldığını "müjde" olarak duyurmuştu. Kremlin de bugün bir açıklama yaparak anlaşmanın 2 ay süreyle uzatıldığını doğruladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Rusya tarafından Karadeniz anlaşmasının 2 ay daha devam etmesi yönünde karar alındığını gerçekten doğrulayabiliriz. Türkiye, Ukrayna ve BM temsilcileri ile yapılan müzakereler sırasında 'göreceli sonuç' elde edildi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov anlaşmanın uzatılmasının Türkiye'deki seçimlerle bağlantılı olduğu iddialarını reddetti.

Moskova'da Uganda Dışişleri Bakanı Abubaker Jeje Odongo'yla düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, anlaşmanın Rusya'ya ilişkin kısmının uygulanmasına ilişkin müzakerelerde bir sonuç elde edilmemesine karşın 2 ay uzatma kararı aldıklarını söyledi.

Lavrov Türkiye'nin arabulucu olduğu anlaşmanın uzatılmasının Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle herhangi bir bağlantısının olmadığını kaydetti.