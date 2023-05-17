Erdoğan 'sandıklara çökecekler' diyerek muhalefeti hedef aldı, tahıl anlaşmasının uzatıldığını duyurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, AKP il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

- Milletimiz ülkenin hangi ittifak tarafından yönetilmesine ilişkin iki kararından birini 14 Mayıs’ta kati olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı ise en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50 artı 1 oy şartı nedeniyle ikinci tura kaldı.

'Sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın'

- Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geri bitirdikleri halde suyu bulandırmak adına her şeyi yapıyorlar. Şayet biz sağlam durmaz faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran tavırlarıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın.

- Meclis seçiminin, Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen saldırılarını herkes görüyor.

- CHP'li belediyeler yardımları kesmekten, otellerde depremzedeleri kapı dışarı etmek kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Biz sosyal medya mecralarını çoğu zaman bataklık olarak gördük. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle onlara sırtını dayayan yapılarla iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş.

- Tek yaptıkları kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibarettir. Allah'ın izniyle 28 Mayıs seçimlerini suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız. Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacaktır.

'CHP tarihin en büyük hortumlanmasına maruz kaldı'

- CHP seçime beraber gittikleri ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğin veya onların ifadesiyle tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük problemi, vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimin inşallah yıllardır beklediğimiz bu değişime de vesile olacağına inanıyorum.

- Seçimleri huzur ve güven içinde tamamlayarak dünyaya yeni bir demokrasi örneği daha verdik.

- Biz bazıları gibi eksiklerimizin kabahatini milletimizde aramayacak kendimize bakacağız. Nerede eksiğimiz var, nerede hatamız var, nerede rehavete bağlı gerileme var. Hepsini ortaya dökeceğiz. AK Parti'nin en büyük özelliği sürekli kendini yenileme kabiliyetidir.

- 2024 Mart'ına çok daha güçlü gireceğiz.

- Bunca yıldır siyasette ve iktidarda olup da hala açık ara varlığını sürdüren başka bir örnek yoktur. Tabii her şeyin başında 28 Mayıs seçimlerinde hedeflediğimiz neticeyi almak var.

- CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri varsa hemen kaymakamlıklara ve ilgili yerlere başvursunlar.

- Bu süreçte TBMM'nin açılışı, kabinenin teşekkülü gibi hazırlıklarımızı da yürüteceğiz.

- Milletimizin seçimi ikinci tura bırakmasını bu oranı daha da yukarı çıkarma fırsatı olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle ezici çoğunlukla kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde Türkiye yüzyılının inşasına başlayacağız.

Karadeniz Tahıl Anlaşması uzatıldı

- Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonra da gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rus dostlarımız, limanlardaki Türk gemilerin çıkışına da engel olmayacaklarını söylediler. Bunun için kendilerine müteşekkiriz."