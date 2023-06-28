Lavrov: Rusya, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun hedeflerinden vazgeçemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun hedeflerinden vazgeçemeyeceğini söyledi.

Rusya'da devlete ait Channel One'a konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "son birkaç gün içinde mevcut durumun değerlendirmesini yapmak üzere uzun uzun konuştuğunu" ifade ederken şöyle konuştu:

"[Putin], özellikle de isyan girişiminin üstesinden geldiğimiz gibi özel askeri operasyonun hedeflerinden en ufak bir taviz vermediğimizi ve savaş alanında hiçbir mevzi kaybetmediğimizi vurguladığını söyledi."

Lavrov, "Belirlenen hedeflerden vazgeçmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Batı kasıtlı olarak Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditler yarattığı, Ukrayna'ya ölümcül silahlar aktardığını söyledi. Lavrov, "Ukrayna'da Rus olan her şeyin yok edilmesi Batı'nın belirtilen hedefi olmaya devam ettiği sürece" Rusya'nın özel operasyonun yürütülmesine ilişkin yaklaşımlarını değiştiremeyeceğini söyledi.

Rusya 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Rusya'nın Ukrayna'daki askeri varlığının önemli bir kısmını oluşturan paralı asker grubu PMC Wagner, ayaklanma başlatmış ve Rusya'nın Rostov kentini ele geçirdiğini ilan etmişti. Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner grubu, Rostov'un ardından Voronej ve Lipetsk'ti de almıştı. Ayaklanma, Belarus'un arabulucuğuyla sonlandırılmıştı.