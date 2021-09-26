Lavrov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin İdlib'deki teröristlerle mücadele yükümlülüğünü görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumartesi günü New York'a yaptığı ziyaretin sonucuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoban'ın Ankara'nın İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki "teröristlerle mücadeleye olan bağlılığını kapsamlı bir şekilde görüşeceklerini" söyledi.

BM Genel Kurulu'nun 76. oturumu sonrasında yaptığı açıklamada Lavrov, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde teröristlerle mücadeleyi taahhüt eden, iki yıl önce bizimle özel bir anlaşma yapan ve kendileriyle iş birliği yapanları terörist olmayan silahlı grupları ayırmaya çalışan Türk ortaklarımızla istişare halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Rusya ve Türkiye cumhurbaşkanları birkaç gün içinde bu taahhütlerin uygulanmasının etraflıca tartışılacağı bir toplantı daha yapacaklar. Açıkçası, uygulama hızı yavaştı." diye ekledi.

Putin ve Erdoğan'ın 29 Eylül'de Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde görüşmeleri bekleniyor.

Erdoğan, daha önce Suriye sorununu önemli bir çözüme ulaşmak için Putin ile görüşmeyi planladığını söyledi. İkili en son Mart 2020'de bir araya geldi.