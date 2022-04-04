Lavrov: Buça görüntüleri kurgu, planlanmış sahte saldırı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça kentinde ortaya çıkan görüntülere ilişkin, "Bucha'daki durum sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri Batı ve Ukrayna sosyal medyada yaydı" dedi.

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Moskova'da görüşme gerçekleştirdi. Lavrov, Buça kentinde ortaya çıkan görüntüleri provokasyon olarak yorumlayarak şunları söyledi:

"Geçen gün, Rus askeri personelinin varılan planlar ve anlaşmalar doğrultusunda oradan ayrılmasının ardından Kiev bölgesine bağlı Bucha kentine başka bir sahte saldırı düzenlendi. Bucha'daki durum planlanmış bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı. Batı, Ukrayna'daki insani durum ile ilgili spekülasyon oluşturma girişiminde bulunuyor. Rusya Federasyonu bu girişimi barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir provokasyon olarak değerlendiriyor."

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov da bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'dan gelen görüntülerle ilgili "Bucha'daki görüntüler fotomontaj, Ukrayna ile müzakerelerin devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz, görüşmelerin etkisine yorum yapmayacağız” dedi.