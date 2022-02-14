Lavrov: Anlaşma şansı her zaman var

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileriyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Batılı ülkelerle anlaşma şansının olduğunu ifade etti.

Putin'in "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar" sorusuna yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Şans her zaman var" dedi.

Rusya’nın sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili önerilere 25 Ocak’ta ABD ve NATO’dan yanıt geldiğini belirten Lavrov, “Söz konusu yanıtları bakanlıktan meslektaşlarımızla birlikte dikkatle inceledik. Bizi her şeyden önce ABD’nin yanıtı ilgilendiriyor, zira Batı kampında bu konuların çözümünde kimin başrolde olduğu belli” diye konuştu.

Sputnik'in haberine göre NATO’nun Avrupa kıtasındaki gelişmeleri kendisinin belirleyeceği bir duruma getirmeye çalıştığına dikkat çeken Lavrov, fakat Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üye devletlerinin liderleri tarafından imzalanan anlaşmalara göre "hiçbir ülkenin, hiçbir ülke grubunun, hiçbir örgütün AGİT alanına hakim olamadığını" hatırlattı.