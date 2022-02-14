Dinamo Kiev’den ‘savaş’ önlemi: Antalya'da kalıyorlar...

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, “savaş ihtimaline karşın” önlem aldı.

NTVSpor’da yer alan habere göre, Ukrayna Premier Ligi'nde lider Shakhtar Donetsk'in 2 puan gerisinde yer alan Dinamo Kiev devre arasında Antalya'ya kampa gelmişti.

Ukrayna ekibi yaklaşık 2 haftadır Antalya'da kamp yapmaya devam ediyor. Daha önceki yapılan plana göre Dinamo Kiev, Antalya'dan Ukrayna'ya dönüp birkaç gün ara verdikten sonra ikinci kampını yapacaktı.

Ancak Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, savaş olasılığı nedeniyle takımın Antalya'da kalmasına karar verdi.

Birkaç günlüğüne ülkesi Romanya'ya giden Lucescu daha sonra tekrar Antalya'ya dönecek.

Dinamo Kiev ikinci bir karara kadar Antalya'dan ayrılmayacak.

Ukrayna'da sezonun ikinci yarısı planda değişiklik olmaması durumunda 25 Şubat'ta başlayacak.