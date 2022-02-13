Ukrayna Rusya ve Viyana Belgesi’nin tüm imzacılarıyla 48 saat içinde toplantı talep etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Rusya'nın askeri faaliyetlere ilişkin bilgi talebine yanıt vermemesini" gerekçe göstererek, Ukraynalı yetkililerin Rusya ve Viyana Belgesi’ne üye olan diğer ülkelerle 48 saat içinde toplantı çağrısı yaptıklarını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, daha önce Rusya’dan Ukrayna ile komşu bölgelerde sürdürdüğü askeri faaliyetlere ve asker sayısına ilişkin bilgi vermesi istediğini anımsatarak, "bu konuda yanıt alınamaması nedeniyle", Ukrayna’nın Rusya ve Viyana Belgesi’ne imza atan diğer ülkelerle 48 saat içinde toplantı çağrısı yaptığını ifade etti

Sputnik'in aktardığına göre Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya, Viyana Belgesi ile ilgili talebimize yanıt vermedi. Bir sonraki adımı atıyoruz. Ukrayna, Rus ordu birliklerinin sınırımız boyunca ve geçici olarak işgal edilen Kırım'da güçlendirilmesini ve hareketini görüşmek üzere önümüzdeki 48 saat içinde Rusya Federasyonu ve tüm katılımcı devletlerle toplantı çağrısı yapıyor. Eğer Rusya, AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) bölgesindeki güvenliğin bölünmezliği konusundaki sözlerini ciddiye alıyorsa, gerilimi azaltmak ve tüm katılımcı devletler için güvenliği artırmak amacıyla askeri şeffaflık taahhütlerini yerine getirmeli” ifadelerini kullandı.

Kiev ve Batılı ülkeler, son zamanlarda Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağladığı gibi bölgedeki ülkelere de büyük miktarda askeri sevkıyat gerçekleştiriyor.

Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.