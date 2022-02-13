Beyaz Saray: Biden ve Zelenskiy 'diplomasi ve caydırıcılık' üzerinde anlaştı

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Biden’ın ABD'nin "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını" yinelediği kaydedilerek, "ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığına süratle ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirttiği" aktarıldı.

Açıklamada, Biden ve Zelenskiy’in Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa yanıt olarak “diplomasi ve caydırıcılık” üzerinde anlaştıkları aktarıldı. (İHA)