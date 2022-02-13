Kremlin'den Batı'ya 'iş birliği' tepkisi: Zorla güzellik olmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e Ukrayna ile yaşanan gerilim, Rus gazı ve Batı ile olan ilişkiler hakkında konuştu.

Yaptığı açıklamada Peskov, "Rusya, herkesle iş birliği arayan bir ülke. Avrupalı partnerlerimizle iş birliği yapmaya ilgi duyuyoruz. ABD ile hem ticaret hem de ekonomi, yatırım ve güvenlik konularında iş birliği yapmakla ilgileniyoruz. Ancak zorla güzellik olmaz. Bu nedenle, elbette Rusya karşılıklılık gördüğü yerlerde iş birliğini genişletmek için fırsatlar arayacak" dedi.



Bir 'kanattaki' iletişim eksikliğinin bir başka 'kanattaki' iletişimle telafi edildiğini ve bunun normal bir uygulama olduğunu anlatan Peskov, bunun Rusya da dahil tüm ülkelerde yaşandığının altını çizdi.

Öte yandan Peskov, Avrupalı ülkelerin Rusya'yla uzun vadeli anlaşmalar yapmayı reddettiği için Rus gazını yüksek fiyattan aldıklarını belirtti.



Peskov, "Devlet Başkanı (Putin), enerji iş birliği konusunda, enerji arzı alanındaki tüm etkileşimlerimizin azami düzeyde şeffaf, yalnızca piyasaya ve uzun vadeli sözleşmelere dayalı olması gerektiğini söyledi. Avrupalılar bunu reddetti ve kabaca söylersek, gazı 300 (dolar) yerine 1300'den alıyorlar" ifadelerini kullandı.