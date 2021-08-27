Lavrov: Afganistan'da gecikmeden kapsayıcı geçici hükümet kurulmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kabil Havalimanı'ndaki saldırılar sonrası Afganistan'da kapsayıcı bir geçici hükümet kurulması için çabaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Roma'da görüşen Lavrov, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Reuters'ın aktardığına göre Lavrov Kabil Havalimanı'ndaki saldırıları kınadı ve Afganistan'daki kaostan IŞİD'in yararlanmaya çalıştığını, bunun herkes için tehlikeli olduğunu söyledi.

Lavrov "Elbette bunda, ülkedeki tüm büyük siyasi güçlerin dahil olduğu kapsayıcı bir geçici hükümet kurmaları için Afganlar'a daha fazla gecikme olmaksızın desteğin hızlandırılması konusunda ek bir ihtiyaç görüyoruz" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ise Afganistan'daki krizin yalnızca uluslararası bütüncül bir yaklaşımla çözülebileceğini belirterek Moskova'nın bu açıdan kilit bir rol oynadığını söyledi.

Afganistan'dan hava ikmal ve tahliyelerin gelecek birkaç saat içinde tamamlanacağını dile getiren Di Maio, "İlk acil durum safhası sona erecek. 31 Ağustos'tan itibaren kısa ve orta vadeli, ikinci safha planlanmalıdır. İtalya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'a da söylediğim üzere Afgan halkını desteklemeye yönelik bir plan üzerinde çalışıyor" dedi.