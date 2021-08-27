Kabil'deki patlamalarda ölü sayısı 170'e yükseldi

Afganistan'da Kabil Havalimanı'nda dünkü saldırıların ardından ölenlerin sayısı 170'e yükseldi. Afganistan Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde CBS'nin Kabil havaalanı yakınlarındaki terör saldırısında ölenlerin sayısı en az 170'e yükseldi, ölenlerden 13'ü ABD askeri, 28'iyse Taliban militanı olarak ilgili kuvvetlerce açıklandı.

Afganistan'daki CBS muhabirinin bildirdiğine göre en az 200 kişi yaralandı.

Dün iki intihar bombacısı Kabil havaalanı yakınında toplanan kalabalığa saldırmıştı.

Taliban IŞİD'in gerçekleştirdiği saldırıyı kınarken, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) başında bulunan General Kenneth McKenzie, dün yaptığı açıklamada ABD ordusunun Taliban ile havalimanındaki güvenliği sağlamak için görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.