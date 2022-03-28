Lavrov: ABD ve uydularından kolektif bir baskı görüyoruz

Birleşik Rusya Partisi’nin Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Yurttaşlara Destek Komisyonu toplantısına video konferans yoluyla katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD ve uydularından eşi benzeri görülmemiş kolektif bir baskı görüyoruz" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın ABD ve batı ülkelerinin yaptırımlarıyla karşılaştığını söyleyen Lavrov, "Ukrayna’da 8 yıl boyunca askeri tehditten insanları korumaya yönelik özel bir askeri operasyon başlatmak zorunda kaldık. Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması amacı gibi zor bir görevlerde bulunuyoruz ve hâlâ Rusya’nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyorlar. ABD ve uydularından eşi benzeri görülmemiş kolektif bir baskı görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin Rus büyükelçilik ve konsoloslukların yanı sıra Ruslara ait mallara el koyduklarını belirten Lavrov, “Batılılar, Rusya’ya karşı uluslararası tüm normları sadece ihlal etmekle kalmıyorlar, ifade özgürlüğünü ve hukukun üstünlüğünü de hor görüyorlar. Özel mülklere el koyarak ekonomik yükümlülükleri de ihlal ediyorlar. Bu devlet haydutluğuna girer” dedi.

Yurtdışında yaşayan Rusya vatandaşlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini aktaran Lavrov, konuya dair şöyle konuştu:

“Rus diasporasının temsilcilerine hukuki yardım sağlamaya devam ediyoruz ve Yurttaşları Destekleme Fonu himayesinde faaliyet gösteren adli yardım merkezleri, interaktif hukuk bölümleri ve internet portalları bunun için çalışıyor. Aktardığım görevler, Rus topluluklarına ulusal azınlıkların haklarının sağlanması ve ayrımcılığın önlenmesi gibi görevleri amaçlıyor. Bunu sistemik olarak hem Rusya Barolar Birliği hem de Uluslararası Rusça Konuşan Avukatlar Birliği ile işbirliği halinde yapıyoruz” (İHA)