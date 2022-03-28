Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 33. günü

Ukrayna'daki savaş 33. gününe girerken ABD Başkanı Joe Biden'ın Varşova'da yaptığı konuşma yüzünden başlayan "rejim değişikliği" tartışması sürüyor. Alman Şansölyesi Olaf Scholz, Biden'in sözlerine yorum yaparak, NATO'nun Rusya'da iktidarı değiştirmek gibi bir amacı olmadığını iddia etti. Biden konuşmasında Rusya'ya dönük yaptırımların 'başarılarını' övdükten sonra Putin için "Bu adam iktidarda kalamaz" demişti.

Scholz ayrıca, Almanya'nın bu yıl Rusya'dan kömür ve petrol ithalatından bağımsız hale gelebileceğini söyledi. Aynı zamanda, AB ülkeleri artık Rus enerji kaynaklarına bağımlı olduğunu kaydederek bunların sert bir şekilde reddedilmesinin "önemli bir ekonomik krize" yol açacağını söyledi.

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Güncelleme: 07.06

Rusya'nın denizcilik düzenleme kurumu Rosmorrechflot, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Türkiye'den yola çıkan Rus bandıralı ve 12 denizcinin bulunduğu bir kuru yük gemisinin Karadeniz'de bir imdat sinyalinin ardından Kerç bölgesine çekildiğini söyledi.

Öte yandan ABD'nin bölgeyi militarizasyonu son hızıyla devam ediyor. Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece saatlerinde ABD destroyeri USS Forrest Sherman, Polonya'nın Gdansk limanına ulaştı. Ziyaretin amacı "bölgedeki Amerikan varlığını arttırmak" şeklinde açıklandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'se Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçları" işlediğine inandığını ifade ederek buna karşın Putin ile diyaloğu sürdürmek gerektiğini söyledi.