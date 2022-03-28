Lavrov: Kiev'le müzakereler başarıyla sonuçlanacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın brifinginde Ukrayna'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, Rusya'nın izolasyonun altında olmadığını, Moskova'nın "çok sayıda ortağı olduğunu" söyledi.

Bakan, Rusya'nın Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını beklediğini de ekledi. Lavrov'a göre, Kiev'in sadece müzakere görünümü yaratmak istediğini söyleyerek müzakerelere 'katılmış olmak' için katıldıklarını öne sürdü. Ancak Lavrov bu sefer müzakerelerin bu şekilde gerçekleşmeyeceğini, çünkü Kiev'in bir sonuca ihtiyacı olduğunu söyledi.

'Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşmeye ihtiyaç duyulacak'

Lavrov ayrıca Donbass'taki kilit meseleler, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve "denazifikasyonu" konusunda netlik sağlanır sağlanmaz Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşmeye ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Lavrov, Ukrayna heyetiyle müzakerelerin hedefleri hakkında şunları kaydetti:

“Ukrayna'da Batı'nın, Kuzey Atlantik İttifakı'nın askeri olarak – Rusya Federasyonu'na yönelik fiziksel, askeri tehditler olarak – dahil egemenliğinin son vermesini sağlamakla yükümlüyüz.

Ukrayna sürekli militarize edilen bir ülke olmaktan çıksın diye, Rusya Federasyonu'nu tehdit eden saldırı silahları yerleştirmeye çalışıyorlar. Ukrayna'da Nazi ideolojisini ve pratiğini teşvik etme çabalarını sona erdirmek için çabalıyoruz."

Lavrov, Avrupa'nın ideoloji dalgasına yenik düşmemesi için neo-Nazizmin tezahürlerine bir son vermesi gerektiğini söyledi. Donbass'taki insanların bir daha asla Kiev rejiminden muzdarip olmamasını sağlamakla yükümlüyüz” dedi.